Ogni tanto, purtroppo, su internet spuntano fuori nuove sconvolgenti e pericolose challenge. Vi ricorderete in questo senso, di sicuro, della tanto discussa Blue Whale Challenge. Ebbene, negli ultimi tempi, sembra che i giovanissimi americani si siano appassionati alla Benadryl Challenge su TikTok. Ma di che cosa stiamo parlando?

Cos’è e come funziona la pericolosa Benadryl Challenge

La sfida è finita sulla bocca di tutti nelle ultime ore dopo la morte shock di una quindicenne statunitense, Chloe Philips. La sua triste vicenda l’ha raccontata il Daily Mail in questo articolo.

Il Benadryl che dà il nome alla sfida è un farmaco che, se assunto in dosi massicce (come qualunque altra medicina) può provocare la morte. Assunto in dosi minori, in ogni caso, può provocare delle “semplici” allucinazioni, come se fosse una sorta di droga. Il farmaco, nello specifico, è utilizzato di norma come antistaminico per chi soffre di allergia ed è ovviamente prescritto da un medico.







La Benadryl Challenge, a quanto pare, sta esplodendo proprio su TikTok, piattaforma social amatissima dai più giovani. Sarebbero stati infatti già in molti ad assumere il farmaco per ottenere un effetto allucinogeno e per pubblicare la loro reazione su TikTok.

A raccontare la storia di Chloe all’opinione pubblica è stata la zia, Janette Sissy Leasure, che ha condiviso sui social un messaggio (ora cancellato) in cui invita i ragazzi e le ragazze a fare molta attenzione.

Chloe non era una “cattiva” ragazza, anzi, era un’ottima studentessa, una persona a cui tutti volevano bene e aveva tante passioni come il ballo e il canto. Purtroppo, la giovane si è ritrovata suo malgrado coinvolta in un “trend” che le è stato fatale.

“Vi prego non lasciate che lo facciano i ragazzi… non voglio vedere altre famiglie vivere quello che stiamo vivendo noi” è il messaggio che la zia di Chloe, sconsolata, ha voluto mandare a tutti i genitori per metterli in guardia dalla pericolosa Benadryl Challenge.