Liam Payne: “Ho pensato al suicidio quando ero nei One Direction!”

Liam Payne ha pensato al suicidio quando era negli One Direction. Questa è una delle dichiarazioni shock che l’artista britannico ha rivelaro nel corso di un’intervista concessa a The Diary of a CEO.

Nella stessa intervista, come vi abbiamo raccontato qui, Liam ha anche confermato la fine della sua relazione con Maya Henry. Con la modella il cantante si sarebbe dovuto presto sposare, ma sappiamo che le cose poi sono andate in modo diverso.

Ma queste, purtroppo, non sono state le dichiarazioni più shock rilasciate da Liam, che si è raccontato in modo più sincero che mai.

Liam Payne ha pensato al suicidio quando era nei One Direction e soffriva di alcolismo e dipendenza da droghe

Liam ha raccontato innanzitutto di aver sofferto di alcolismo, quando era nel gruppo:

Da adolescente sentivo il bisogno di essere libero di fare le cose. Ma non è stato così e per la nostra sicurezza passavamo le serate chiusi nella nostra stanza. E cosa c’era lì? Un minibar. Così ho pensato “farò una festa per me stesso” e questa cosa è andata avanti per molti anni.

L’abuso di alcol e la cattiva alimentazione hanno accompagnato Liam anche in questi mesi bui di lockdown. Liam si è così imposto una routine quotidiana, fatta soprattutto di esercizio fisico. Grazie alla palestra Liam si è rimesso in forma e non è più stato costretto a fingere di aver messo su peso “per un ruolo al cinema” che non è in realtà mai esistito.

Purtroppo, Liam ha anche parlato di aver abusato di sostante stupefacenti quando era nei One Direction.

Ci sono cose di cui non ho mai parlato. Avevo un problema. Poi ho capito che avevo bisogno di darmi una regolata. La mia faccia era stravolta dalle pillole e dall’alcool, non mi piacevo per niente.

Liam ha poi svelato di aver dovuto affrontare dei pensieri suicidi e che se la band non si fosse separata quel tipo di vita, alla fine, l’avrebbe letteralmente ucciso.

Qui sotto potete recuperare il video integrale dell’intervista a Liam Payne!