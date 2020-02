Gossip Girl reboot: Ecco la prima immagine promozionale (FOTO)

Il reboot di Gossip Girl ci sarà e Kirsten Bell sarà di nuovo la voce narrante. Questa notizia non è più sorprendente ma quello che i fan vorrebbero sapere è se ci sono possibilità di un ritorno del cast originale. Qualche settimana fa Blake Lively aveva dato una risposta non positiva (leggi le sue parole). Nelle ultime ore è stata diffusa una prima immagine promozionale! Ecco qualche dettaglio

Il primo poster promozionale lo troviamo in un post su Twitter del produttore del reboot di Gossip Girl Eric Eidelstein. L’immagine è piena di XOXO, il modo in cui la misteriosa blogger salutava i suoi follower. C’è poi la sua firma: You know you love me (Sapete di amarmi ndr). Poche parole che ci portano indietro nel tempo e ci provocano nostalgia. Tuttavia, c’è un dettaglio che stona con lo sfarzo e la moda della serie originale. Nell’immagine vediamo i piedi di qualcuno seduto sui gradini del Met, come Blair e il suo gruppo. Tuttavia, le scarpe non sono Jimmy Choos ma semplici sneakers.

La cosa più importante che il poster promozionale rivela è che il reboot uscirà quest’anno. Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di davvero interessante nell’idea che oggi siamo tutti Gossip Girl a modo nostro, aveva detto Josh Schwartz. Nell’idea che tutti noi alimentiamo dicerie e cose simili con i nostri social network.

Abbiamo pensato a come quel concetto si sia evoluto e a come si sia trasformato e sia mutato. Ci è sembrato il momento giusto per raccontare questa storia attraverso una nuova generazione di ragazzi delle scuole superiori dell’Upper East Side. Inoltre, recentemente il produttore Joshua Safran ha detto che ci sarà molta attenzione anche al tema omosessuale.

Ecco la foto promozionale del reboot di Gossip Girl:

