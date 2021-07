Chi è la nuova Gossip Girl? Nel reboot è stata svelata subito la sua identità

Chi è la nuova Gossip Girl nel reboot della serie?

Per anni ci siamo chiesti chi fosse e l’identità segreta dalla temuta blogger è stato il grande mistero (e delusione, possiamo dirlo!) della serie originale, ma con il reboot la HBO Max ha deciso di fare le cose in modo molto diverso!

L’8 Luglio è stata trasmessa sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti la prima puntata del reboot della serie ed il pubblico ha scoperto dopo solo 20 minuti chi è la nuova Gossip Girl.

Attenzione, questo articolo contiene SPOIlER sulla prima puntata del reboot di Gossip Girl!

Nell’episodio pilota abbiamo potuto conoscere il nuovo gruppo di studenti della Constance St. Jude e il livello di drama è sicuramente già molto intenso. Il nuovo cast di Gossip Girl comprende Jordan Alexander, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Eli Brown, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Smith.

Nella prima puntata vediamo il primo giorno di scuola alla prestigiosa Constance St. Jude nell’Upper East Side con l’arrivo anche di una nuova arrivata. Zoya (Whitney Peak), che abbiamo scoperto essere la sorellastra della nuova Queen B ed influencer, Julien (Jordan Alexander), si trova subito, però, sotto i riflettori dello scandalo.

Chi è la nuova Gossip Girl:

Ad accompagnare il ritorno sui banchi di scuola, però, c’è la voce maliziosa di Kristen Bell, che non è più un blog, ma un profilo social, prontissimo a rivelare i segreti dell’elite dei ricchi rampolli di Manhattan. Il sito è in silenzio da 12 anni, ma una nuova regina del gossip è arrivata per creare scalpore e scopriamo subito che si tratta di Kate Keller (Tavi Gevinson), un personaggio di cui fino ad ora non sapevamo nulla.

Kate è una giovane insegnante della Constance Billard, la quale ha una discussione con Julien sin da subito. Nella prima puntata la vediamo parlare con uno un collega, il quale è andato a scuola contemporaneamente a Blair, Chuck, Serena e compagni, ed ovviamente nomina Gossip Girl.

Così, insieme ad altri, interpretati da Rana Roy, Adam Chanler-Berat e Megan Ferguson, decidono di far ripartire la cosa per potersi vendicare degli studenti e insegnarli una lezione. Oltre a scoprire chi è la nuova Gossip Girl, la serie ci rivela che Kate è una scrittrice (come Dan) ed è per questo che si prende l’incarico di gestire l’account Instagram dal suo cellulare. Tutto il team, però, lavora per scoprire segreti e servirli sui social.