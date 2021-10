Gaia Gozzi – Ginga: audio e testo della canzone

Gaia ha pubblicato Ginga, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre. Il pezzo è uno dei featuring dell’album, in questo caso con Francesca Michielin.

Audio Ginga di Gaia

Testo Ginga di Gaia

Eu acordei [?]

Eu acordei para [?] minha visão

Que as pessoas [?] dentro

[?] luzes na escuridão

Caminhei distâncias infinitas [?]

[?] da consciência

Sinta a ginga, sinta ginga, sinta a ginga, pa pa pa pa pa

É uma festa

Na cabeça

Sinta a ginga pa pa pa pa pa

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos

Scorrono dei fiumi nei miei polsi

E mi chiedo se mi pensi

Che è inutile perché dovunque guardi tu mi senti

Respira a fondo, un po’ più lento

Ecco, l’hai sentito? Ero quell’alito di vento

Due gambe lunghe come due querce

In equilibrio sulla gente, le mele marce

Che sarà mai, lasciale a terra

Tu guarda avanti, basta un seme, l’acqua, il sole

Sì, ne cresceranno altre

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos

Fa più rumore tutta la mia testa

Che un temporale sopra la foresta

E ci abbracciamo come le radici

Che si intrecciano in mezzo a una festa

E mi sento ovunque anche dentro la mia stanza

E mi sento ovunque e non è mai abbastanza

Perché dentro al cuore ho tutto e

Non lascio fuori niente

Mi confondo con gli alberi

Surfo sulle pare della gente

Sinta a ginga, sinta ginga, sinta a ginga, pa pa pa pa pa

É uma festa

Na cabeça

Sinta a ginga pa pa pa pa pa

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos

E cresce e cresce, mãe natureza é viva

E cresce e cresce, raízes [?] mãos