Gaia Gozzi – Bandiera: audio e testo della canzone

Gaia ha pubblicato Bandiera, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

Audio Bandiera di Gaia

Testo Bandiera di Gaia

Sento il deserto sotto ai piedi

Corro e rischio di trovare un’oasi

Ora sì che me li sento addosso i tuoi sorrisi

Siamo figli adottivi di diversi destini, ma

Fogli vuoti come noi

Sono oggi, senza poi

Le promesse dei marinai

Sono preghiere a cui non credi mai

Una bandiera come vela, non per andare via

L’orizzonte dalla riva ricorda casa mia

Stasera scende la luna e si alza la marea

L’oceano diventa il mio abito da sera

Le costellazioni sulla città

Sono luci che coprono l’alba, ma

Ti vedo anche quando si spegnerà l’ultima

Puoi еssere chi vuoi

Scegliеrsi ogni giorni rende liberi

Puoi amarmi quanto vuoi

Per una vita intera o pochi attimi

Posti vuoti come noi

Scatti bianchi, Polaroid

Le promesse dei marinai

Sono navi che non salpano mai

Una bandiera come vela, non per andare via

L’orizzonte dalla riva ricorda casa mia

Stasera scende la luna e si alza la marea

L’oceano diventa il mio abito da sera

Le costellazioni sulla città

Sono luci che coprono l’alba, ma

Ti vedo anche quando si spegnerà l’ultima

Si spegne anche l’ultimo faro

Le navi ritornano al porto

Il sole è un puntino lontano

Stasera scende la luna e si alza la marea

L’oceano diventa il mio abito da sera

Le costellazioni sulla città

Sono luci che coprono l’alba, ma

Ti vedo anche quando si spegnerà l’ultima

Si spegnerà l’ultima

Si spegnerà l’ultima

Si spegnerà l’ultima