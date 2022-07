Gli Anelli del Potere: trailer, cast e anticipazioni della serie Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è sicuramente una delle serie più attese della stagione autunnale. Oggi finalmente possiamo dare un’occhiata al nuovo trailer che (ri)porta i fan di Tolkien nella Terra di Mezzo. Un viaggio che si preannuncia già essere epico ed emozionante.

Gli Anelli del potere il trailer della serie

Nel trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere i fan delle opere di Tolkien riconosceranno due importanti personaggi che erano già presenti nei film di Peter Jackson.

Si tratta di Galadriel ed Elrond, qui molto più giovani dal momento che gli eventi de Gli Anelli del Potere si verificano molto tempo prima di quelli narrati sia ne Lo Hobbit che ne Il Signore degli Anelli.

Il trailer si concentra proprio sulle visioni nefaste dell’elfa che, pur apparendo giovanissima, è già esperta e anziana.

Gli Anelli del Potere il cast della serie tv

Nella serie tv Morfydd Clark è Galadriel e Robert Aramayo è Elrond. Due attori che vanno quindi a sostituire Cate Blanchett e Hugo Weaving. Insieme a loro molti altri personaggi.

Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle), Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson), High King Gil-galad (Benjamin Walker), gli Harfoot Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards), Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), The Stranger (Daniel Weyman). Ma anche i nani King Durin III (Peter Mullan) e Prince Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers) e Arondir (Ismael Cruz Córdova), oltre a Kemen (Leon Wadham) ed Eärien (Ema Horvath).

Quando uscirà la serie

La serie debutterà su Prime Video il 2 settembre.

Di che cosa parlerà la serie

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è una serie originale Prime Video che porterà per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

