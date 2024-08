In occasione del debutto su Prime Video de Gli Anelli del Potere 2, serie prequel ambientata nell’universo de Il Signore degli Anelli, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Lloyd Owen e Leon Wadham che vestono rispettivamente i panni di Elendil e Kemen. Il primo personaggio, noto ai fan della saga, nasce dalla fantasia dello stesso Tolkien sebbene su di lui ci sia poco materiale in quanto le vicende che lo riguardano hanno luogo molto tempo prima rispetto a quelle della saga principale; Kemen, invece, come abbiamo visto nella prima stagione della serie è un personaggio creato appositamente per Gli Anelli del Potere.

Gli attori ci hanno raccontato com’è stato tornare nei loro ruoli e quali saranno le sfide che vedranno coinvolti sia Elendil e Kemen, ma anche di quanto la potenza dell’opera di Tolkien continui a essere più potente e viva che mai.

La seconda stagione ha debuttato su Prime Video con i primi tre episodi il 29 agosto, a questi seguiranno altri nuovi episodi ogni settimana.

Gli Anelli del Potere 2, intervista a Lloyd Owen e Leon Wadham

A proposito della serie

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi… mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto… restare uniti gli uni agli altri.

