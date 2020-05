Il Signore degli Anelli: annunciata la reunion del cast (VIDEO)

Il conduttore televisivo Josh Gad è riuscito in un’impresa quasi impossibile, quella di riunire l’intero cast principale de Il Signore degli Anelli.

Il prossimo 31 maggio, infatti, tutti gli attori più importanti della saga si riuniranno virtualmente per la serie online intitolata Reunited Apart. La serie è stata creata dallo stesso Gad e negli scorsi mesi ha già ospitato numerose rimpatriate di attori e registi di film molto noti.

Sul suo canale Youtube, dove la puntata andrà in onda, Josh Gad ha anche pubblicato un’ anteprima di pochi minuti che anticipa lo spirito della chiacchierata avuta con i protagonisti del film. Qui sotto trovate la clip dell’anteprima.

Il cast che parteciperà alla reunion de Il Signore degli Anelli

I partecipanti attualmente confermati per la reunion ovviamente non sono proprio tutti. Tra gli attori presenti all’appello troviamo il protagonista Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pipino), Orlando Bloom (Legolas) Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Bean (Boromir), Andy Serkis (Gollum), Karl Urban (Eomer ), Miranda Otto (Eowyn), John Rhys-Davies (Gimli), e Liv Tyler (Arwen). Anche il regista Peter Jackson e la scrittrice Philippa Boyens faranno anche una comparsa durante la videocall.

Josh Gad, è conosciuto in America soprattutto per prestare la sua voce del tenero Olaf di Frozen, in un mese è riuscito a organizzare via zoom, per la serie intitolata Reunited Apart, le reunion dei cast di alcuni dei film più amati della storia del cinema, da I Goonies a Ritorno al futuro, passando per Splash! Una sirena a Manhattan.

Come prevedibile, quando il conduttore ha annunciato su Twitter la reunion del cast della celebre saga cinematografica de Il Signore degli Anelli è riuscito a scatenare l’entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo.

Return of the Kings: LORD OF THE RINGS Reunites Apart on Sunday 5/31!

