Rhove: polemica sui social con Salmo e i Pinguini Tattici Nucleari

Salmo e i Pinguini Tattici Nucleari hanno espresso la loro opinione in seguito della diffusione in rete di un live di Rhove.

Nel video incriminato, dopo aver fermato la musica, il rapper rimproverava una parte del pubblico presente che a suo parere non interagiva a sufficienza.

Mediante una storia su Instagram, Salmo ha suggerito ai nuovi trapper come lui di imparare ad esibirsi dal vivo.

Mentre il gruppo bergamasco si è pronunciato sui social definendo aberrante il comportamento del giovane artista, consigliandogli una gavetta più rispettosa nei confronti dei fan.

Il rapper, che in realtà aveva concluso il suo live interrompendolo soltanto per qualche attimo, ha deciso così di replicare ad entrambi. Ecco quali sono state le sue parole in risposta alle critiche ricevute.

Dedicato a chi scrive online che il concerto di Rhove è stato un fallimento. Canto tutti i pezzi e pure un ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo, chi mi è venuto a sentire live mi ha detto che non ha mai visto una cosa simile e mi è stato detto da tutti i proprietari delle discoteche che hanno visto passare tutti gli artisti da anni e anni. Mi sembra l’era del senza auto tune non sai rappare questa è gli stessi che lo criticavano ora lo accettano. Non dico che sia professionale fare il live con le voci sotto ma a volte (facendo ancora dj set e locali) non funzionano nemmeno le spie. Vi prometto che appena l’anno prossimo inizio coi miei live, non ci sarà nemmeno una voce sotto e vedrete il live più bello che avrete mai visto. Ringrazio Salmo dei consigli, voglio diventare il numero uno e lo supererò. Ps. appena mi fanno due cuffie in ear faccio il c**o a tutti. lo mi arrampico tu fai questo, ognuno fa il suo show, tu è da anni che inventi cose per fare hype ed è giusto così funziona qui in Italia e nel mondo. Ps. Salmo in live è intoccabile I miei primi 3 live che ho visto da piccolo erano i suoi 3 forum di fila.

Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno, fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in televisione potete andare. Ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram hahahah non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino, quindi nulla raga ci vediamo in giro a spaccare tutto.