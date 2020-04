Royal Wedding rimandato per la principessa Beatrice

La principessa Beatrice ha ufficialmente rimandato il suo Royal Wedding con Edoardo Mapelli Mozzi. Le cause sono l’emergenza Coronavirus e le conseguenti misure di restrizione.

Il matrimonio tra la 31enne, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, e l’imprenditore 37enne di origini italiane si sarebbe dovuto tenere il prossimo 29 maggio a St. James’s Palace a Londra. Il successivo ricevimento era stato organizzato nei giardini della regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

Secondo una fonte di People: “Non ci sono piani sul cambiare posto e aspettare per un matrimonio in grande. Non stanno neanche pensando al matrimonio adesso. Arriverà un momento in cui si riorganizzeranno, ma non è adesso“.

La stessa fonte ha aggiunto che a causa della crisi sanitaria le partecipazioni non erano ancora state spedite. Inoltre, si era parlato nei giorni scorsi del fatto che la principessa Beatrice e il futuro marito potessero tenere un matrimonio molto più in piccolo.

L’ultimo annuncio del governo del Regno Unito, che ha allungato per altre tre settimane il lockdown e il divieto di assembramenti all’esterno compresi i piccoli gruppi familiari, ha però reso impossibile la cerimonia anche solo con la famiglia.

Come molte altre coppie in tutto il mondo in questa stagione delle nozze, i due giovani sapevano già che non sarebbe stato possibile, dice un amico. Ma sempre gli amici affermano che il matrimonio è l’ultima cosa che ora hanno in mente con così tanti problemi in tutto il mondo.

A differenza di Kate Middleton, delle nozze di Meghan Markle e della Principessa Eugenie, il matrimonio di Beatrice ed Edoardo era già destinato a essere celebrato con una festa più piccola. La coppia non aveva in programma una processione in carrozza e desiderava una festa più sobria.

Buckingham Palace aveva annunciato il fidanzamento ufficiale della principessa con Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso settembre. A marzo 2019 avevano fatto il loro debutto ufficiale come coppia.