Dopo la finale di Amici 20 e l’instore a Roma con cui è stato impegnato il cantante, Giulia e Sangiovanni si sono incontrati di nuovo.

In queste ultime ore, è stato diffuso sul web, diventando subito virale, il video con il ricongiungimento dei due fidanzati, avvenuto nella serata di ieri e fuori dagli Studi Elios.

Subito dopo la vittoria ad Amici, come sappiamo, la ballerina è tornata a trovare i suoi insegnati nell’accademia di danza a Roma dove studia da quando aveva tre anni. Lì è stata accolta a braccia aperte tra l’orgoglio di quelle persone che hanno contribuito alla sua formazione prima dell’entrata nel talent show.

L’incontro con il suo amato è avvenuto, invece, dopo che Sangiovanni ha firmato autografi su autografi per il suo disco nella capitale (ecco cosa ne pensiamo sulle inerenti polemiche). E dopo che Giulia è stata ospite negli Studi Elios di Uomini e Donne con Rudy Zerbi. Il video è stato girato da Raffaella Mennoia, autrice del programma condotto da Maria De Filippi.

Ma non è tutto: secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, ieri sera Giulia e Sangiovanni avrebbero cenato insieme e per giunta in compagnia della conduttrice di Amici!

Il futuro insieme di Giulia e Sangiovanni

Al momento, invece, i due ragazzi sarebbero già in viaggio verso Milano per registrare una nuova puntata di Verissimo di cui saranno ospiti, questa volta in studio e non in collegamento.

Riguardo il loro immediato futuro, Giulia e Sangiovanni non sanno ancora se passeranno le vacanze insieme. Come la ballerina ha dichiarato a Chi magazine proprio ieri. Gli impegni del cantante sono tanti ma per entrambi, almeno per il momento, va bene così!