Giove di Deddy: ecco il video ufficiale (testo e significato)

Giove è il nuovo singolo di Deddy, è stato scritto da Alessandro La Cava e Yuri Salihi con la produzione di Francesco “Katoo” Catitti ed è disponibile da venerdì 24 settembre.

“Passo tanto tempo a guardare lassù e forse Giove è solo un’ode all’amore che è questa combinazione perfetta di satelliti tra il sapere di stare bene con se stessi, accettarsi e avere un’altra persona che è con te in ogni imperfezione, anche quando è stanca, anche nel difetto”, ha raccontato Deddy a proposito del significato.

Ecco il video ufficiale di questo nuovo brano di Dennis Rizzi che è una produzione Borotalco tv:

Testo di Giove di Deddy

Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio

di che non è facile parlarti

e i giorni passano a me sembra sempre lunedì

che non ci sei più tu a salvarmi

E questa stanza senza te sembra un diario vuoto

e mille pagine da scrivere, guardo una foto

e tremo, se chiudo gli occhi eh

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

Serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

E ho chiuso mostri nell’armadio che pensavo sì

fosse più facile parlarti

ma quei giorni restano incollati sempre lì

non fanno altro che fissarmi

E questa stanza senza te sembra un binario vuoto

e mentre gli altri ancora ridono scatto una foto

e tremo se chiudo gli occhi

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

Serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

Giove, Giove

arrivare fino a te

è come trovare le parole

piove, piove

piove, piove qui

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

Serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole