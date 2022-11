LDA e Albe pubblicano insieme il singolo Cado (audio, testo e significato)

Quando due amici legati dalla stessa passione, la musica, e dal percorso condiviso di un’importante esperienza formativa che non dimenticheranno mai nella loro vita, si uniscono e decidono di parlare alla loro generazione, arriva un brano come Cado.

Il nuovo singolo, già diventato virale sul web dopo averlo presentato in esclusiva live, è disponibile in radio e in digitale a partire da oggi!

Lunedì scorso a Napoli (presso il The Space Cinema), i due artisti hanno presentato il brano in anteprima a centinaia di fan che hanno potuto partecipare all’esclusiva experience prenotandosi attraverso il pre-save e pre-add.

Il testo di Cado di Albe e LDA

Dimmi di me, dimmi di te

dimmi di quello che pensi

dimmi di cosa hai bisogno

che di sicuro mi accetti

per come sono fatto

per come siamo fatti

lo dico io dato che tu

lo so che un po’ ti imbarazzi

dammi del lei, dammi del tu

darmi la mano è banale

Tipo le coppie in giro

che stanno col cellulare

Sai che non riesco a fare a meno di vederti

a fare a meno di quegli occhi che fanno cadere

anche i pavimenti e ora

ora non so più cosa dirti

Se mi cacci lo sai che non vado

vado

non mi scrivi ma io richiamo

Chiamo

mentre io ti guardo

sotto un cielo di stelle

portami più su

poi non cado

cado

cercami se

quella notte

te la ricordi ancora

Ora che sei da sola

in una stanza vuota

dimmi che cosa vuoi dirmi

chiudere i miei occhi

ma tu non ricordi che

Ti addormentavi

sopra la mia spalla

io fermo lì che

ti guardavo

ora che dormo da solo

che cosa è rimasto di noi

cosa vuoi

di nuovo da me

se sai in fondo che

ora, ora non so più che dirti

no

Se mi cacci lo sai che non vado

vado

non mi scrivi ma io richiamo

Chiamo

mentre io ti guardo

sotto un cielo di stelle

portami più su

poi non cado

Cado

cercami se

quella notte

te la ricordi ancora

ora che sei da sola

in una stanza vuota

dimmi che cosa vuoi dirmi

chiudere i miei occhi

ma tu non ricordi che

Sono pieno di debiti

sono pieno di me

pieno di se

pieno come quando volevi darmi tutto di te

ora sono trasparente come l’acqua

che mi bagna gli occhi

e poi vado, vado

non mi scrivi ma io richiamo

chiamo

Mentre io ti guardo

sotto un cielo di stelle

portami più su

poi non cado, cado

cado

Il significato della canzone

Cado nasce da un incontro tra LDA e Albe a Roma, durante uno scambio reciproco e spontaneo di idee che, nel corso di una diretta social, li ha portati alla stesura del testo e della musica, finalizzati rispettivamente con Alessandro Caiazza e Steve Tarta che ne ha curato anche la produzione.

Il brano è una canzone d’amore, dedicata a una persona speciale con cui condividere una notte magica sotto un cielo pieno di stelle.

“Cado – commenta LDA – è un brano che è nato in modo del tutto casuale, come un gioco tra due amici. Poi la musica ti trasporta in un mondo parallelo ed entrambi, senza dirci nulla, abbiamo scritto le parole trattando lo stesso argomento. Il brano parla di una storia d’amore tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni sono difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone.”

“Cado – aggiunge Albe – è un pezzo che nasce dal nulla. Come le cose migliori. Non era stato programmato, alle due di notte ci ritroviamo in studio con una diretta Instagram accesa per fare tutto alla vista di tutti nella più totale genuinità. Gli accordi e il testo sono usciti da soli e quello che racconta credo sia un flusso di esperienze passate che in quel momento ci hanno permesso di esternare tutto quello che avevamo dentro.”