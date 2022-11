LDA e Albe parlano di Cado, il primo singolo insieme (intervista)

Quando due amici come LDA e Albe, legati dalla stessa passione, la musica, e dal percorso condiviso di un’importante esperienza formativa che non dimenticheranno mai nella loro vita, si uniscono e decidono di parlare alla loro generazione, arriva un brano come Cado.

Cado nasce da un incontro a Roma, durante uno scambio reciproco e spontaneo di idee che, nel corso di una diretta social, li ha portati alla stesura del testo e della musica, finalizzati rispettivamente con Alessandro Caiazza e Steve Tarta che ne ha curato anche la produzione.

Il brano è una canzone d’amore, dedicata a una persona speciale con cui condividere una notte magica sotto un cielo pieno di stelle.

Noi di Ginger Generation abbiamo avuto l’occasione di rivolgere due domande in merito a questa collaborazione.

Ciao Albe, ciao LDA: secondo voi sotto quali aspetti il vostro singolo Cado è un brano che può parlare alla vostra generazione?

(Albe) Secondo me per quanto riguarda il sound del pezzo, sicuramente è rivolto alla new generation. Anche se ammetto che a mio nonno piace molto ed è comunque del ’42! Invece per quanto riguarda il testo credo che abbia un modo molto diretto di dire le cose, queste immagini, questo flow piuttosto nuovo rispetto a qualche anno fa e quindi potrebbe riferirsi soprattutto alla generazione Z. Anche se ultimamente sta spopolando di nuovo il rap, con queste rime più chiuse, melodiche, quindi secondo me anche la generazione millennial potrebbe apprezzare. Quando ascolto Cado, ormai da tre mesi, sento che non mi stanca come altre canzoni d’amore. Secondo me parla alla generazione Z nel modo giusto, nel modo più adatto.

(LDA) Questo perché il linguaggio è cambiato. La potenza della Generazione Z è che riusciamo ad arrivare veramente a tutti i ragazzi. Basta prendere come esempio i cantanti di una volta, i cantanti che ci hanno dato le basi, col tempo la batteria è cambiata, il linguaggio è cambiato. Oggi è difficile dire ‘ti amo’ e non farlo sembrare scontato. Quindi sta tutto nel linguaggio e come dici una cosa. Prima gli artisti arrivavano al pubblico con un altro tipo di linguaggio, con il tempo è cambiato soprattutto questo.

Secondo voi esiste un filo conduttore tra questo pezzo e un’altra vostra precedente canzone in particolare. O meglio, secondo voi, il brano che avete realizzato insieme può rappresentare il proseguimento ideale di una storia che avete iniziato a raccontare con un altro pezzo?

(Albe) Per me no, non è il proseguire di una storia. Però ho usato un flusso di cose passate che spesso mi ritorna quando devo scrivere qualcosa, è una cosa molto astratta che non so spiegare. Quando entro lì entro nel mio mood, in questo senso potrebbe essere il proseguimento di una Millevoci, un upgrade di quel tipo di testo. Però se è riferito a una storia concreta no, non è un susseguirsi di qualcosa da parte mia.

(LDA) L’argomento centrale è l’amore e per me ogni canzone è un giorno. Esempio: ‘Quello che fa male’ io mi ricordo precisamente quando l’ho scritta, in base a ciò che ho provato quell’esatto giorno. Cado è stata una cosa che ho scritto ricordandomi di un altro giorno, quindi ricordandomi le emozioni che provavo quel giorno. Non c’è mai un continuo, ci sono solo cose che mi toccano particolarmente e che poi metto nelle canzoni. Principalmente i miei brani parlano di un giorno. Quello che mi passa per la testa mi resta impresso, lo faccio mio, lo interiorizzo e poi lo tiro fuori dopo un po’. Quindi tra canzoni non ho un filo conduttore, magari l’argomento può essere quello ma con emozioni diverse tutte le volte.

Il significato della canzone di LDA e Albe

(LDA) “Cado è un brano che è nato in modo del tutto casuale, come un gioco tra due amici. Poi la musica ti trasporta in un mondo parallelo ed entrambi, senza dirci nulla, abbiamo scritto le parole trattando lo stesso argomento. Il brano parla di una storia d’amore tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni sono difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone.”

(Albe) “Cado è un pezzo che nasce dal nulla. Come le cose migliori. Non era stato programmato, alle due di notte ci ritroviamo in studio con una diretta Instagram accesa per fare tutto alla vista di tutti nella più totale genuinità. Gli accordi e il testo sono usciti da soli e quello che racconta credo sia un flusso di esperienze passate che in quel momento ci hanno permesso di esternare tutto quello che avevamo dentro.”

Il video e il testo della canzone