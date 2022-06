Ariete e Jenny de Nucci non stanno più insieme: le parole dell’attrice

L’attrice Jenny De Nucci e la cantante Ariete hanno confessato ai fan della coppia di aver chiuso la loro relazione.

In seguito alle voci che si sono susseguite da qualche giorno a questa parte, a confermare la rottura è stata la stessa Jenny.

L’ex alunna de Il Collegio, in una storia sul suo profilo Instagram, ha scritto questo messaggio:

Io e Arianna non stiamo più insieme vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato, diceva Massimo Pericolo: amarsi in pubblico, lasciarsi subito.