Madame annuncia il nuovo album L’amore: cover, data d’uscita e link per il pre-order

Pronti ad ascoltare della nuova musica di Madame? L’artista sta per pubblicare il suo secondo album, è intitolato L’amore e uscirà presto per l’etichetta Sugar.

Quando? Il disco verrà pubblicato venerdì 31 marzo ed è già preordinabile qui.

Ma non è finita con le novità per Francesca Calearo, in arte Madame, perché sono state annunciate anche delle nuove date dal vivo per quest’estate.

A partire dal mese di luglio, infatti, la cantautrice sarà in tour in alcune delle più belle location outdoor d’Italia. In fondo trovi le date e come procurarti i biglietti.

Qualora non lo sapessi, il suo nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 Il bene nel male, scritto e composto con Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Ecco qual è la cover di L’amore

Le date estive del tour di Madame

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA

15 luglio – CHIETI – La Civitella – NUOVA DATA

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale – NUOVA DATA

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99 – NUOVA DATA

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero – NUOVA DATA

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi – NUOVA DATA

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare – NUOVA DATA

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Le prevendite per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, apriranno a partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 6 marzo, su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.