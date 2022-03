Amici 21: Rudy Zerbi convoca in studio tutti i cantanti

Gio Montana è al centro di un nuovo caso emerso nella penultima puntata del pomeridiano di Amici, quando il cantante ha dato il via a una corale di canto sulle note di Una vita in vacanza, sbagliando l’attacco più di una volta.

Secondo Rudy Zerbi, Gio non sarebbe in grado di cantare, come dimostrato da quell’attacco fuori tempo. Oltretutto avrebbe influito negativamente sulle performance degli altri cantanti in gara. Il più svantaggiato da quella falsa partenza sarebbe stato proprio il suo allievo Calma (che veniva subito dopo Gio nella corale).

Oggi il professore convoca tutta la classe di canto per dimostrare che Calma ha sbagliato soltanto per colpa di Gio. In studio intervengono anche Anna Pettinelli (insegnante di Gio Montana) e il giudice della sfida corale, Adriano Pennino.