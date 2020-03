Gaia Gozzi: la cover e la tracklist dell’album Genesi

Il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la quarta puntata in onda in prima serata questo venerdì su Canale 5. Nel frattempo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria (Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello) sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, infatti, i quattro allievi pubblicano contemporaneamente e in digitale i loro album. Rinviata, a data da destinarsi, è invece l’uscita negli store fisici che era prevista inizialmente per venerdì 27 marzo.

Gaia, 22 anni, italo brasiliana, pubblica con la major Sony Music Italy l’album intitolato Genesi composto da sette brani tra cui diversi inediti presentati proprio nel talent show. Ecco il suo annuncio relativo all’uscita dell’album che accompagna la cover, pubblicata sul profilo Instagram della cantante:

Non è un momento facile per noi stessi, per le persone che amiamo e che non possiamo avere accanto, per il nostro paese, per il nostro futuro. Ma è compito nostro quello di rimanere con le spalle dritte e resistere, finché tutto questo sarà passato, finché torneremo ad abbracciarci e a intrecciare le mani. È compito nostro quello di trovare il nostro angolo di felicità, per sopportare tutto questo e uscirne più forti e grati di prima. Io oggi voglio dire grazie alla musica, che mi ha salvata. Grazie a voi, che riuscite ad abbracciarmi virtualmente, non facendomi mai sentire sola. Grazie a GENESI, che sarà il mio nuovo inizio, il nostro nuovo inizio e una speranza che, anche nei momenti peggiori, possiamo sempre trovare un motivo per essere felici.

Genesi di Gaia Gozzi, la cover dell’album

Genesi di Gaia Gozzi, la tracklist dell’album

1. Chega

2. Densa

3. What I say

4. Mi ricordo un po’ di me

5. Coco Chanel

6. Fucsia

7. Stanza 309