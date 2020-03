Mi ricordo un po’ di me è una delle canzoni contenute nell’album Genesi di Gaia Gozzi. Gaia, 22 anni, italo brasiliana, pubblica con la major Sony Music Italy l’album intitolato Genesi composto da sette brani tra cui diversi inediti presentati nel talent show Amici 19.

Audio

Mi ricordo un po' di me

Testo

Sulle mani spine disegnate

venute fuori per non farmi male

ad occhi chiusi so vedere meglio

quello che ho intorno

ho scelto io da dove cominciare

non ho mai chiesto da che parte stare

se sulla riva oppure in mare aperto

l’orizzonte è lo stesso

Sono istinto ed eccezione

la mia gravità

il sorriso di mia madre

che mi salverà

e mi ricordo un po’ di me

e mi ric0rdo un po’ di me

e mi ricordo un po’ di

E’ da qui che voglio ripartire

dalle scommesse quelle fatte male

un’altra vita da poter giocare

ho ancora un altro gettone

dalle risate che mi nascondevi

dalle parole in cui poi non credevi

io l’ho capito senza dire niente

chi ride per ultimo ride per sempre

in faccia a chi non ci sente

a chi ha deciso di andare

sono io la mia rivoluzione

E mi ricordo un po’ di me

e mi ric0rdo un po’ di me

e mi ric0rdo un po’ di

e mi ric0rdo un po’ di

e mi ric0rdo un po’ di

Se hai già toccato il fondo tu calpestalo

se il tempo è già finito tu riavvolgilo

ogni lacrima che perdo è pioggia su di te

quando non so dove andare

io mi ric0rdo un po’ di me

Se hai già toccato il fondo tu

non mi ricordo anche di te

se hai già finito il tempo

e mi ricordo anche di me

ogni lacrima che perdo e mi ricordo un po’ di me

ma quando non so dove andare io

e mi ricord0 anche di me

io mi ricordo anche di me

