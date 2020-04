Gaia Gozzi: con un po’ di “ritardo” Chega arriva anche su Radio Deejay

Durante la finale di Amici 19, il talent che ha visto arrivare alla vittoria la giovane Gaia Gozzi, ex concorrente di X-Factor, Maria De Filippi ha annunciato che la cantante era già in rotazione radiofonica con il suo singolo Chega.

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Amazon Music!

Clicca qui sotto per acquistare Genesi!





Proprio nel corso della serata finale del programma, però, Maria De Filippi ha avuto qualcosa da dire a Radio Deejay, rivolgendosi in particolar modo a Rudy Zerbi, speaker della medesima emittente radiofonica. La conduttrice, dopo aver ringraziato le varie radio che già da diversi giorni stavano trasmettendo i singoli dei ragazzi di Amici, tra cui anche il brano di Gaia, ha poi sottolineato come, al contrario, Radio Deejay il nuovo pezzo di Gaia non l’avesse ancora fatto passare:

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis dI Disney Plus!