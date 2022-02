San Valentino 2022: ecco alcune idee regalo imperdibili a tema beauty

San Valentino 2022 è alle porte e per questo motivo vogliamo proporvi alcuni regali last minute a tema beauty, davvero imperdibili. Molti di questi prodotti incarnano perfettamente il self love, l’amore per noi stessi e il prendersi cura della propria personalità.

Festa degli innamorati o festa dell’amore: insomma, non bisogna necessariamente avere un partner per prendersi cura di sé e stare bene.







Valentine’s Box Cofanetto Regalo

Un’idea davvero particolare c’è la da Douglas con questo Calendario dell’Avvento per il Valentine’s Day! 14 caselle che racchiudono al loro interno prodotti beauty per tutti i gusti. Da brand low cost ad high cost molto interessanti per un look completo e romantico. Tutto a forma di cuore. Per noi è promosso!

Prezzo: 49€

Shein Modern Love

Il brand di fast fashion più amato negli anni sta sfornando anche delle collezioni interessanti con il marchio di beauty SheGlam. La collezione Modern Love è romantica e richiama subito il colore dell’amore: il rosso. La collezione comprende dei prodotti adatti per labbra e guance, tre tonalità di liquid eyeshadow, una crema per la cura delle labbra e un eyeliner con doppia punta, una a forma di cuore. Sono vendibili separatamente o con il set completo.

Prezzo: 26€

B-Selfie prodotti

B-Selfie propone un siero labbra rimpolpante perfetto per labbra da baciare. La sua formula agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età per ridensificare il contorno labbra, rendendo la pelle distesa e levigata. Una formulazione altamente efficace, in confezione pratica da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno.

Prezzo: 59€

Kylie Cosmetics

Kylie ha lanciato una collezione completa a tema San Valentino. In arrivo a partire dal 3 febbraio comprende una palette, tre blush a forma di cuore, tre lipgloss dalle varie tonalità, ciglia finte e due bellissimi lip kit. Un must have assoluto.

Prezzo: non ancora noto

Colourpop Secret Admire

Una collezione super romantica in cui i cuori sono protagonisti, come quelli dei packaging. Lip gloss, accessori, bronzer, palette e blush. Chi più ne ha più ne metta. Stavolta il rosso non lo fa da padrona ma i colori che risaltano sono i più amati nelle ultime stagioni: tenui e nude.

Prezzo: 165€ per il set completo