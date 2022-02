San Valentino 2022: le borse BPrime sono un’alchimia elevata al Cube

Un tripudio di tonalità rosate dà il via con romantica eleganza alla primavera 2022 di BPrime.

Un regalo perfetto per San Valentino ma non solo: le borse BPrime sono l’accessorio ideale per le giornate della prossima stagione.

Il pattern dell’iconico tessuto termoformato Cube “sboccia” in diversi modelli.

Si tratta di borse sviluppate in delicate tinte che richiamano i fiori di ciliegio. Un’alchimia di colore come concentrato di pura emozione, espressione di gioia per donne che vivono, amano e lavorano.

La nuance best seller “alchimia” da vita a diverse sfumature rosa tipiche dei più amati boccioli di primavera che prendono vita nella tridimensionalità dello speciale Cube di BPrime.

Dalla mini clutch Double con zip alla funzionale shopping bag oversize Lami illuminata dai dettagli argento alla super cool City Bag con manici regolabili in pelle nera a contrasto.

Fino alla comodità passepartout della Flat da fashion worker con manici e tracolla per finire con il glamour della New Chain dotata di una raffinata tracolla catena.

Le borse BPrime arricchiscono ogni outfit con stile e personalità. In un gioco tra ironia e colore, carattere e forma ove il colore è protagonista. Un gioco che è capace di esprimere lo spirito del tempo e di donare energia e vita. Maggiori informazioni sull’intera collezione sono sul sito: Bprimebags.it.