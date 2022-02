San Valentino: Le scene più romantiche delle serie tv da rivedere

Oggi è San Valentino è vogliamo festeggiarlo ricordando alcune delle scene più romantiche delle serie tv. Che voi siate innamorati, single o in cerca dell’anima gemella, speriamo che questa classifica vi faccia sentire (almeno oggi) un po’ più romantici.

Grey’s Anatomy è sicuramente piena di scene d’amore strappalacrime. Tra quelle che non ci stanchiamo mai di rivedere però c’è sicuramente quella in cui Lexie dichiara tutto il suo amore a Sloan. Mark rimane letteralmente senza parole. Questa dichiarazione d’amore è quella che tutti prima o poi sogniamo di ricevere o di fare a qualcuno. Ti amo, oh mio Dio mi è uscito così di slancio. Ho cercato di di reprimerlo [..] tu sei come una malattia, come se fossi stata contagiata da Mark Sloan e non riesco a pensare a niente e a nessun altro.

The O.C è ricca di romanticismo soprattutto se amate la coppia Seth e Summer come noi. Dopo svariati tentativi di riconquista da parte del ragazzo Summer realizza che lo ama ancora. Lascia Zach all’aeroporto e corre da Seth che bacia sotto la pioggia.

Spike e Buffy perchè a San Valentino non può mancare l’omaggio al bad boy che si scioglie solo per amore. Vogliamo ricordarvi la dichiarazione del vampiro alla cacciatrice.

Io non ti sto chiedendo niente, quando dico che ti amo non è perchè ti voglio. Io mo quello che sei, quello che fai, ho visto il meglio e anche il peggio di te, sei unica Buffy.

Gossip Girl è un’altra di quello serie in cui i motivi epici sono tantissimi. Vogliamo qui farvi rivivere una delle scene più romantiche tra Chuck e Blair. Qui il giovane Bass decide di fare sul serio con Blair e torna dall’Europa solo dopo aver trovato i regali perfetti per lei.

Ovunque andassi tu eri sempre con me, dovevo tornare.

Non possiamo dimenticare poi il momento in cui Damon dichiara il suo amore a Elena ma poi le cancella la memoria perchè sa di non essere quello giusto per lei.

Io ti amo Elena. Ed è proprio perché ti amo che non posso essere egoista con te. Per questo non devi saperlo. Io non ti merito ma mio fratello sì. Dio, vorrei che non dovessi dimenticarlo ma devi.

Ci sono altre bellissime dichiarazioni come quello di Joe a Pacey in Dawson’s Creek: Pacey, non voglio più scappare, non voglio più che tu scappi via da me. Non possiamo poi dimenticare Barney che grazie a Robin scopre di poter amare. Robin: Io sono un tale casino, come faccio a piacerti? Barney: Diciamo, forse perché sei incasinata quasi tanto quanto me.