Come ha passato la quarantena Tommaso Zorzi' La risposta è semplice: ha preparato il terreno per l'uscita del suo primo libro! Uscirà infatti il prrossimo 16 giugno in tutte le librerie fisiche e online il suo romanzo intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri!





L’influencer e di Riccanza ha deciso di mettere per iscritto in forma romanzata quella di fatto è la sua vita. Nel libro, Tommaso racconta infatti tutte le sue vicende sentimentali recenti, con particolare riferimento ad un “caso umano” che sembra averlo fatto particolarmente dannare!

Questo è quello che il buon Tommso ci ha raccontato nel post con il quale ha lanciato questa sua fatica letteraria!

Ecco la trama del libro di Tommaso Zorzi!