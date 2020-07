L’attesa è finita per chi aspettava il nuovo travolgente tormentone di Fred De Palma. Il rapper torinese torna a farci ballare con il suo nuovo singolo estivo, intitolato Paloma, in colalborazione con la star brasiliana Anitta.

Paloma, nel caso in cui ve lo steste chiedendo, significa “colomba” in lingua spagnola, oltre ad essere un nome di donna piuttosto diffuso in LatinoAmerica.

Qui sotto trovate audio e testo di Paloma di Fred de Palma e Anitta!

Audio di Paloma





Testo di Paloma

ATTIVATE SUBITO LA PROVA GRATIS DI AMAZON MUSIC UNLIMITED PER ASCOLTARE TUTTE LE VOSTRE CANZONI PREFERITE!





Cosa ne pensate del nuovo tormentone di Fred de Palma?

Testo

De Palma!

Anitta

dimmi che tutto adesso è come sembra

che la nostra vita è ritornata come prima

e se guardo fuori dalla finestra

il sole sta scaldando ancora il mondo mentre gira

e tu sei come quella melodia

perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via

dimmi che nonostante tutto tu sei mia che voglio dare un nome a tutta quetsa nostalgia

questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

canta una Paloma in giro per le strade come a Medellin

non importa se

se una canzone che sai il mio nome

non importa se

la notta è ancora lunga

aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh

ti ho visto li da sola

e mi sono chiesto se una così bella si innam0ra

di uno è cresciuto fra i palazzi in quella z0na

ma tu mi hai detto tutto senza dire una parola

e scusami se vado veloce

oy suavecita, quieres bailar esta noche?

sento il cuore che si capovolge

e non mi ha mai batutto forte così

questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

canta una Paloma in giro per le strade come a Medellin

non importa se

se una canzone che sa il mio nome che importa se

la notta è troppo lunga

aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh ho copiato ginger generation

aspettavo te , te

basta che mi tocchi anche solo un secondo

e il mare m0sso poi diventa calmo

voglio i tuoi occhi per guardare il mondo

e le tue labbra per dimenticarlo, uebe

voglio portarti con me

dove nessuna paura può farci male

non importa se

se una canzone che sa il mio nome che importa?

la notte è ancora lunga aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh eh

De Palma! Anitta!