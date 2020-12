Michele Bravi smentisce Sanremo 2021 e annuncia, in forma ufficiale, la data di uscita del suo nuovo disco, La Geografia del Buio!

L’artista umbro, nato artisticamente ad X Factor e successivamente diventato webstar, ha annunciato pochi minuti fa l’uscita del tanto atteso nuovo disco. La Geografia del buio, suo quarto studio album, vedrà la luce il prossimo 29 gennaio 2021.

Il disco sarebbe dovuto uscire in primavera ma tutto è saltato a causa della terribile emergenza Covid, ancora in corso.

Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante.

Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo.