La canzone del Cornetto Algida 2021 è di Ariete: titolo e testo

Come si chiama la canzone del Cornetto Algida 2021?

Il brano in questione, che andrà in onda in heavy rotation per tutta la prossima estate, è una delle canzoni della giovane cantautrice Ariete. Il titolo del pezzo è L’ultima notte.

Ariete, alias Arianna del Giaccio, è anche una delle protagoniste di Summertime 2, la romantica serie ispirata a Tre metri sopra il cielo. Nel 2019 l’artista aveva provato ad entrare ad X Factor, venendo però eliminata alla fase dei Bootcamp.

Lo spot della Algida sembra un vero e proprio omaggio ai contenuti teen di Netflix: oltre all’omaggio a Summertime con la canzone di Ariete, infatti, troviamo anche un omaggio al film Sulla Stessa Onda. Il protagonista della pubblicità del Cornetto Algida è l’attore Christian Roberto, che nel film interpreta il protagonista Lorenzo.

Guarda la nostra intervista esclusiva ai protagonisti di Sulla stessa onda di Netflix:

Sulla stessa onda - Netflix: Intervista ai protagonisti Elvira Camarrone e Christian Roberto

Qui sotto trovate audio e testo della canzone del Cornetto Algida 2021!

Un’altra estate passa

E la guardiamo andare via in silenzio

Tu mi sfiori le labbra

E mi prometti: “Ci vediamo presto”

E sparirà la sabbia

Si lascerà trascinare dal vento

È vuota quella piazza

Ricordo quando ci stavamo in cento

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Dove andavamo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricordеrai di me, Dimmi che ti ricorderai di mе, Dimmi che ti ricorderai

E siamo soli in spiaggia

Se non abbiamo bisogno di niente

Se stai tra le mie braccia

Giuro stanotte durerà per sempre

Mi risfiori le labbra

E restiamo insieme fino alle sette

E sparirà anche l’alba

Tra baci che sanno di sigarette

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Ci torneremo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricorderai di me, Dimmi che ti ricorderai di me Dimmi che ti ricorderai