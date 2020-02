Uno dei momenti più divertenti in assoluto della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 è stato il siparietto di La classica canzone di Sanremo di Fiorello.

Fiorello è infatti salito sul palco per interpretare un pezzo a dir poco geniale, in diretta su Rai Uno. In pratica, con l’accompagnamento dell’orchestra, il presentatore si è burlato di tutti i cliché delle canzoni della kermess.

Le canzoni del Festival, lo sappiamo, si attengono da sempre a tutta una serie di stereotipi. Fra questi il tema dell’amore, l’uso di archi e di alzamenti di tono. Fiorello ha dunque preso bonariamente in giro il Festival, facendoci fare grasse risate.

Ad introdurlo, come sempre, il conduttore e direttore artistico della Kermesse Amadeus, con il quale Fiorello ha uno splendido rapporto. In barba alle malelingue e le polemiche, i due hanno dimostrato sul palco dell’Ariston una complicità davvero invidiabile! Ecco, a proposito, uno dei momenti divertenti in assoluto di questa serata!

Raga comunque ci sta partendo la ship per Ama e Fiore #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo2020 pic.twitter.com/CUh1p2Zc7o — GingerGeneration.it (@TwitGinger) February 5, 2020

Qui sotto trovate il video della geniale La classica canzone di Sanremo di Fiorello!

Festival di Sanremo – S2020E2 – ‘La classica canzone di Sanremo’ di Fi0rello – Video – RaiPlay Fiorello presenta in esclusiva sul palco dell’Ariston il suo pezzo inedito: ‘La classica canzone di Sanremo’

L’esilarante siparietto di Fiorello, in ogni caso, non è certo stato l’unico della serata. Il conduttore è infatti arrivato sul palco dell’Ariston travestito da Maria de Filippi. La scelta, fatta a favore di Auditel, è stata molto apprezzata anche dalla diretta interessata, che ha chiamato Fiore in diretta.

Lo sketch di Fiorello, forse alcuni di voi se ne sono resi conto, è stato divertentissimo ma non proprio originale. Vi ricorderete infatti che qualcosa di molto simile era stata fatta anche all’Eurovision Song Contest 2016 da Måns Zelmerlöw e la comica Petra Mede. I due avevano infatti intonato il brano all’ESC il pezzo Love, Love, Peace Peace.

Fiorello, vi ricordiamo, ci accompagnerà come ospite fisso per tutte le serate di Sanremo 2020. Chissà quali altri sorprese avrà in serbo per no!