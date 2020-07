Sanremo 2021: annunciate le nuove date con Amadeus e Fiorello!!

Oggi, giovedì 16 luglio 2020 sono stati presentati i palinsesti RAI del prossimo anno.

In proposito il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha annunciato le date del prossimo Sanremo, dicendo “Sarà un Festival che forse riaprirà la nostra normalità“.

Proprio a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid 19, per l’edizione 2021 le date “sono state differite dal 2 al 6 marzo” proprio per cercare di “realizzarlo nella formula tradizionale. Al piano B ci stiamo pensando, ma il piano B non è Sanremo“, ha spiegato ancora Coletta, rispondendo a una domanda sulle possibili restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Visto che squadra vincente non si cambia, il Festival di Sanremo 2021 vedrà ancora la conduzione di Amadeus e Fiorello, ed è sempre Stefano Coletta a darne la conferma ufficiale.

“Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni”, dice Coletta. “Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo”, conclude. La coppia di conduttori torna dopo il successo di quest’anno, con record su record di share e ascolti.

Riproporre la stessa coppia un anno dopo poteva togliere un po’ l’effetto novità, ma con due artisti di questo calibro sicuramente non sarà così, inoltre è stato il popolo di sanremo che ha spinto perché quel connubio venisse rinnovato.