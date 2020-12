Anche per l’edizione 2021, il Festival di Sanremo è stato anticipato da una polemica. Va detto sin da subito, però, che si tratta di una notizia che non è assolutamente confermata.

Il sito Dagospia ha scritto solo pochi giorni fa che la Rai, per riempire il Teatro Ariston con il suo pubblico, starebbe valutando di reclutare 400 persone per le cinque serate. Allo scopo di garantire la sicurezza, l’azienda starebbe pensando di sottoporle a una tampone e poi a una quarantena. Il tutto ospitandole a bordo di una nave da crociera.

Sempre secondo lo stesso sito di gossip, il pubblico si trasferirebbe così dalla Smeralda, una nave di Costa Crociere, al teatro Ariston, limitando così i contatti con altre persone. Il segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha già risposto via social a questa ipotesi, ritenendo gravissimo il solo fatto di averla presa in considerazione.

Chi garantisce che spostare ogni giorno centinaia di persone dagli alberghi o da una nave non metta a rischio la salute degli italiani? Chi garantisce che il Festival non diventerà un maxi cluster di contagi? Davvero il Festival di Sanremo è l’unico evento televisivo e musicale nel mondo che può permettersi di non rispettare le restrizioni anti covid? Il mondo intero ha dovuto anticipare la messa di Natale e la nascita del Bambinello. La Rai non può rinunciare alla sua Spendopoli? Quanto costerebbe un’operazione del genere?.