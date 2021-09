Fedez dedica una canzone a Chiara Ferragni per l’anniversario: video e testo

Fedez ha abituato sia la moglie Chiara Ferragni (che anche tutti noi) a sorprese romantiche, ma con quella di ieri in occasione del loro anniversario si è davvero superato.

Il 1° Settembre, ormai, non è più solo il “Ritorno ad Hogwarts“, ma anche segna anche l’anniversario della coppia più amata d’Italia: i Ferragnez; il 2021 segna tre anni dal sontuoso e super social matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in Sicilia ed i due hanno deciso di celebrarlo con stile.

Quello che l’influencer non sapeva, però, era che il marito aveva in serbo per lei una sorpresa davvero speciale. Fedez ha infatti portato la moglie al Lago di Como, dove ha fatto installare una piattaforma galleggiante con tanto di pianoforte a coda sopra; una volta arrivati al centro del lago, il rapper l’ha sorpresa con una nuova canzone dedicata a lei. Un po’ come aveva fatto per l’ormai epica proposta di matrimonio all’Arena di Verona.

Il tutto è stato ovviamente documentato in diretta sui social della coppia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Testo della canzone scritta da Fedez per Chiara Ferragni:

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

e litigare con te è meglio del cinema

Testo molto romantico, ma ha anche qualcosa di comico se consideriamo che l’anniversario dei Ferragnez era iniziato con la pubblicazione, da parte del settimanale Chi, di una foto nel quale Fedez e Chiara Ferragni litigavano furiosamente in barca.

Fedez, in mattinata, aveva già commosso il web con una dolcissima dedica social alla moglie:

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati.

Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria.

Ti amo”