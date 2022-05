Fedez e J-Ax di nuovo insieme: “Ci voglio coraggio per tornare a riabbracciarsi”

La faida è finita: Fedez e J-Ax hanno fatto pace! I fan, e non solo, due cantanti hanno accolto stamattina con grande commozione la notizia che è tornata la pace tra i due ex amici e soci, che a causa di un problema mai ben spiegato, aveva rotto la loro partnership ed amicizia.

Era diversi giorni che circolava la voce (e delle immagini) di una presunta riappacificazione tra i Fedez e J-Ax e poco fa ne è arrivata la conferma attraverso un post su Instagram. Federico Lucia, in mattinata, aveva annunciato nelle stories di essersi svegliato molto presto, alle 6, per l’agitazione di un annuncio che doveva fare.

I due artisti, come molti avevano intuito, hanno ripreso i contatti dopo che Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas e adesso hanno deciso di fare nuovamente qualcosa insieme.

Ecco il messaggio di Fedez e J-Ax sui social:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio.

In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.

La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme.Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene.

Domani vi raccontiamo tutto 🙏🏻

Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”

Alessandro e Federico 💖🤘🏻