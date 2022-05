Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi a Portofino: foto della cerimonia

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono spostati (per la terza volta) a Portofino! I due innamorarti si sono detti “Si” in una sontuosa cerimonia tutta firmata Dolce e Gabbana nell’imponente Castello Brown che sovrasta il paesino ligure.

Era presente la famiglia (quasi) al completo, inclusi i tutti figli di entrambi; in una delle puntate del reality The Kardashian su Disney+, invece, avevamo visto che c’era un piccolo dramma legato al fatto che i figli di Kourtney, ovvero Mason, Penelope e Reign, avuti con lo storico ex Scott Disick, assente giustificato, non erano stati coinvolti alla proposta a Santa Barbara.

L’abito:

Come vi abbiamo anticipato, tutto il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker è stato firmato Dolce e Gabbana; gli stilisti hanno vestito, infatti, tutta la famiglia Kardashian/Jenner/Barker per tutto il weekend italiano, regalando look che sicuramente non sono passati inosservati.

La sposa ha sfoggiato diversi look, tra cui una replica, in nero, del mini-abito con cui lei ed il batterista dei Blink 182 si sono sposati ufficialmente in comune a Los Angeles. Per la cerimonia, però, ha scelto sempre un abito corto formato da un corpetto ed uno strato di pizzo bianco trasparente. Il punto focale del look, però, è stato il lunghissimo velo, che al centro aveva ricamata la Madonna: immagine molto simile al tatuaggio che ha il neo marito sulla testa.

I look delle Kardashian/Jenner:

Tutte le Kardashian/Jenner erano ovviamente presenti alla cerimonia ed hanno sfoggiato look Dolce e Gabbana: Kim Kardashian e Khloe Kardashian hanno entrambe optato per un abito nero di pizzo, al quale la prima ha abbinato un chocker con una croce, mentre la seconda una vistosa corona. Di cui ne ha poi indossato anche una versione più piccola per il ricevimento.

Anche Kendall e Kylie erano abbinate, ma i loro abiti erano entrambi aderenti e con una fantasia fiorata. Mamma Kris, emozionatissima mentre accompagnava Kourtney all’altare, ha indossato un romantico abito rosa cipria.

Kendall Jenner is definitely the most sane looking of the whole kardashian klan at this wedding

Sorry kourtney but your sister looked the best #KravisWedding pic.twitter.com/IWEWMZpDpj

— sarah (@softlyemerging) May 22, 2022