Fedez e J-AX annunciano il concerto benefico Love Mi in Piazza Duomo a Milano

Il prossimo sabato, in Piazza Duomo a Milano, si terrà Love Mi. Si tratta di un grande concerto gratuito finalizzato, tramite numero verde, a una raccolta fondi a favore dei bambini e dei ragazzi affetti da patologie neurologiche complesse. Promotori del concerto Fedez e J-Ax, con produzione di Vivo Concerti.

Proprio oggi, a Palazzo Reale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento musicale alla presenza dei due artisti. Non potevano mancare l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il produttore Clemente Zard e il segretario generale della Fondazione Tog Antonia Madella Noja.

Love Mi sarà un concerto gratuito che si svolgerà il 28 giugno in piazza del Duomo alle 18:00 e verrà trasmesso in esclusiva su Italia Uno.

“Un regalo alla città di Milano che verte a raccogliere fondi per Together to go (Tog), fondazione specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con patologie neurologiche complesse“.

Sul palco, oltre a J-Ax e Fedez si esibiranno altri cantanti come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e altri special guest.

Fedez e J-Ax, di nuovo insieme, hanno svelato il progetto a cui stanno lavorando e hanno spiegato di aver messo da parte le incomprensioni degli ultimi anni. “Abbiamo cercato di capire le ragioni l’uno negli occhi dell’altro”, hanno dichiarato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GoldenBackstage (@goldenbackstage)

La Fondazione Together to go (Tog) è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), nata alla fine del 2011.

Tog ha sede a Milano dove ha dato vita a un Centro di Eccellenza, con una specializzazione di alta levatura nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. In particolare Paralisi Cerebrali Infantili e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Guarderete il concerto Love Mi con Fedez e J-Ax?