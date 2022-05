Bang Bang Baby: intervista ad Arianna Becheroni, Adriano Giannini e Lucia Mascino

Primissima serie prodotta da Amazon Prime Video, Bang Bang Baby combina autorialità, sperimentazione e cultura pop per un mix ha conquistato pubblico e critica. Dopo il successo dei primi cinque episodi, lanciati sulla piattaforma il 28 aprile, siamo in attesa della seconda parte della stagione, inizialmente prevista per il 19 maggio e successivamente posticipata al 31 maggio.

Nell’attesa vi lasciamo con la nostra intervista ai protagonisti di Bang Bang Baby: la giovanissima Arianna Becheroni che interpreta Alice, oltre a Adriano Giannini e Lucia Mascino che interpretano rispettivamente i suoi genitori Santo e Gabriella. Una dinamica familiare molto particolare quella della protagonista che la porterà a compiere scelte azzardate per conquistare l’amore di suo padre.

Anche di questo abbiamo parlato insieme a loro, toccando temi che riguardano proprio la genitorialità e il rapporto con i figli ma anche quello sdoppiamento tra realtà e finzione che, negli anni ’80, si viveva attraverso la tv. Un mezzo con cui la protagonista sembra avere un rapporto molto particolare sin dalle primissime sequenze della serie.

Guarda la nostra intervista ad Arianna Becheroni, Adriano Giannini e Lucia Mascino

La trama della serie

Bang Bang Baby crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…