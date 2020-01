Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo figlio? Questa domanda, almeno per adesso, non ha una risposta, perlomeno ufficiale e definitiva. Fedez, a proposito, ha dovuto smentire più di qualche volta di recente le illazioni dei giornali che lo vedevano nuovamente padre. Ma stavolta, a quanto pare, ci potrebbero essere degli sviluppi realmente interessanti.

Ecco perché si dice che Fedez e Chiara Ferragni aspettano un secondo figlio!

Un cuoricino blu. Tanto è bastato per mettere i fan di Fedez e di Chiara Ferragni, anche conosciuti come “i Ferragnez” in agitazione.

Il cuoricino in questione, tuttavia, è stato rapidamente cancellato da Fedez. Cosa può aver spinto il rapper a pubblicare un post del genere? Perché un cuoricino così “a caso” e perché proprio un cuoricino blu? Ma soprattutto: perché pubblicarlo e poi immediatamente cancellarlo?

Al momento, rimaniamo nel dubbio. Ma è ovvio che i fan, che seguono i Ferragnez sempre con affetto, si sono molto insospettiti. E questo anche in considerazione del fatto che, è evidente, Fedez e Chiara Ferragni si amino a tal punto da voler ampliare il prima possibile la loro già splendida famiglia.

Di norma, il fiocco blu viene assegnato alle nascite di maschietti. Se Chiara Ferragni fosse davvero incinta, dunque, l’influencer potrebbe già trovarsi fra la 15esima e la 16esima settimana di gravidanza. Ma qualunque supposizione rimane tale ed è da prendere con le pinze.

A marzo del 2019, come saprete, il piccolo Leone Lucia compirà due anni. Il bambino, sempre al centro delle Stories dei rispettivi genitori, appare sempre sorridente e in salute, e questo non potrebbe farci più piacere. E se, appunto, a breve per Leone arrivasse un fratellino?

L’unica certezza che riguarda i Ferragnez per ora, in ogni caso, è che i due coniugi si stanno godendo un po’ di meritato relax a Dubai. Proprio qui, negli Emirati Arabi Uniti, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno 2019. Nell’attesa di un nuovo, emozionante annuncio su Instagram?