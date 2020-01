Yummy, come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, è il titolo del nuovo singolo di Justin Bieber! Quest’oggi, infatti, l’artista canadese ha deciso di regalarci il primo estratto dal suo tanto atteso quinto album!

Ecco la copertina ufficiale di Yummy di Justin Bieber!

Il nuovo disco di Justin, vi ricordiamo, uscirà proprio quest’anno. Fra pochi giorni, inoltre, Justin renderà disponibile su Youtube la sua prima docu-serie, intitolata Justin Bieber Seasons!

Qui sotto trovate l’audio streaming, il testo e la traduzione di Yummy di Justin Bieber!

Testo

[Intro] Woah-oh-ohWoah-oh-oh [Chorus] Yeah, you got that yummy-yumThat yumy-yum, that yumy-yumySay the word, on my wayYeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babeIn the mornin’ or the lateSay the word, on my way [Verse] Damn, girl, let’s take our time tonightRed lipstick, blonde hair, long legsGot me crazyBonafide stallion, ain’t no stableNo stay on the runAny night, any daySay the word, on my wayYeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babeYeah, you got that yummy-yumThat yumy-yum, that yumy-yumy

Snippet 2

Traduzione

[Chorus] Yeah, you got that yummy-yumThat yummy-yum, that yummy-yummy(You stay flexin’ on me)Yeah, you got that yummy-yum (Yeah)That yumy-yum, that yumy-yummy

yeah. tu hai quella cosa deliziosa, gnam

quella cosa gnam, gnammy, quella cosa gnam gnammy

dì la parola, sono per strada

yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro

di mattina o tardi

dì la parola, sono per strada

cavoli, bella, prendiamoci del tempo stanotte

rossett0 rosso, capelli biondi, gambe lunghe

mi fanno impazzire

uno stallone fidato, non sono stabile

non rimango in corsa

qualunque giorno, qualunque notte

dì la parola, sul mio cammino

yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro yeah tesoro

yeah, tu hai quella cosa gnam gnam

quella cosa gnam, gnammy, quella cosa gnam, gnammy

yeah hai quella cosa gnammy, gnam

quella cosa gnm, quella cosa gnammy gnammy

(tu rimani sopra di me a vantarti)

yeah tu hai quella cosa gnammy, gnammy (yeah)

quella cosa gnam, quella cosa gnammy gnammy