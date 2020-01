Irama chiude il suo profilo Instagram: il messaggio per i fan

Irama ha deciso, qualche ora fa, di rendere inaccessibile per un po’ il suo profilo ufficiale Instagram, ma non senza prima aver scritto un messaggio per i fan che lo seguono fedelmente.

24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo.

Queste le parole pubblicate dal cantante prima di rendere offline il suo profilo ufficiale sul social network più utilizzato dai giovani. Il messaggio spiega che Irama ha bisogno di un periodo di tempo lontano da Instagram per poi ritornarvi successivamente. Intanto, il suo account Facebook è ancora online anche se c’è da dire che qui Irama non è mai stato molto attivo.

I fan del cantante sono ovviamente stupiti di questa decisione dell’artista, che tra l’altro, ha condiviso uno scatto in cui appare piuttosto malinconico e che è accompagnato dalla scritta 2020.