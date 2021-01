Fate: The Winx Saga, il libro tratto dalla serie Netflix

Mistero, magia, amicizia. Fate: The Winx Saga segna l’attesissimo ritorno delle magiche fate di Solaria, stavolta con un’avventura tutta nuova in cui dovranno fare i conti segreti oscuri e le proprie paure.

Scritto da Ava Corrigan, il romanzo è la novellizzazione dell’omonima serie Netflix che uscirà sulla piattaforma a partire dal 25 febbraio.

Fate: The Winx Saga, edito da Mondadori Ragazzi, è già disponibile per il pre-order e uscirà in tutte le librerie e store online a partire dal 2 febbraio.

Il libro

Fate: The Winx Saga vi trasporterà in un universo magico in cui Bloom e le sue amiche dovranno imparare non solo a padroneggiare i propri incredibili poteri, ma soprattutto a crescere come giovani donne.

Una lettura must per tutti coloro che da piccoli sognavano di andare ad Alfea, ma anche per chi ha scoperto da poco il mondo delle Winx.

La sinossi ufficiale del libro

Alla prestigiosa scuola di magia di Alfea, studenti di tutto l’Oltremondo imparano a padroneggiare i propri poteri. Tra loro ci sono le Winx, cinque ragazze molto diverse che si sono ritrovate a vivere insieme loro malgrado.

L’atletica Aisha, una Fata dell’Acqua talentuosa ma talvolta vittima del suo stesso perfezionismo; l’empatica Musa, che preferisce tenere le persone a distanza per non finire sopraffatta dalle loro emozioni; Terra, insicura e goffa, che nei momenti di crisi sa però tirare fuori risorse inaspettate attingendo alla magia della natura; la bellissima Stella, Fata della Luce con un futuro da regina, dallo stile impeccabile e i modi altezzosi. E infine Bloom, l’unica a provenire dal mondo degli uomini, dotata di una magia del fuoco tanto potente da essere incontrollabile.

Quando antiche creature malvagie che le fate credevano sconfitte per sempre riappaiono seminando morte, le Winx dovranno unire le forze per sconfiggerle. E un segreto riaffiorerà dalle tenebre del passato, un segreto sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre il loro destino e il loro mondo…

Cinque fate. Cinque amiche. Un unico destino: svelare l’oscuro segreto che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che hanno sempre saputo sul loro mondo, nonché la loro stessa esistenza.