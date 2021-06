Testo di Nel cuore solo il calcio. Il nuovo singolo di Cristina D’Avena è tratto dall‘EP omonimo dell’artista emiliana ed è una delle canzoni che faranno da colonna sonora agli Europei che stanno per iniziare.

Testo Nel cuore solo il calcio

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo

C’è un pallone che vola fino al tetto di casa ah

passa dal cielo e torna giù in picchiata

in cerca due campioni lungo la sua strada

da zero fino allo stadio

per arrivare lontano

questa è la storia di un sogno

che farà il giro del mondo

e di giovani fuoriclasse

un nome sulle spalle

e un viaggio che li porterà

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Andara avanti passo dopo passo

un passo, un doppio passo

un tiro fuori di poco

con un obiettivo soltanto

anche partendo dal basso

imporre il proprio gioco

sarà questione di un attimo

bisognerà dare il massimo

tra realtà e leggenda

questo è solo l’inizio di una storia stupenda

e di giovani fuoriclasse

un nome sulle spalle

e un viaggio che li porterà

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

E anche se per il mondiale manca ancora tanto

ad imparare a volare si incomincia saltando

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo