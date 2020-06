Fabio Rovazzi con Danti e Raf per il singolo estivo Liberi

Liberi è il nuovo singolo di Danti, scritto ed interpretato insieme a Raf e a Fabio Rovazzi. Pubblicato da Time Records, arriverà in radio e nei digital store dal 26 giugno.

Nata mesi fa quando l’emergenza Covid non era nemmeno immaginabile, il brano esce in contemporanea con questo strano ritorno alla normalità. Non siamo ancora definitivamente liberi, ma il brano interpreta comunque lo spirito di questo periodo.

La canzone vuole essere di buon augurio, candidandosi ad essere la colonna sonora ideale di questa particolare estate 2020.

Danti e Raf sono alla loro prima collaborazione mentre con Rovazzi hanno una conoscenza consolidata. I due artisti hanno scritto insieme alcuni brani portati al successo dallo stesso Rovazzi.

Dopo aver pubblicato 6 album come Two Fingerz, Danti ha lavorato con molti artisti del panorama italiano. Caparezza, Max Pezzali, Fabri Fibra, Gue Pequeno, Fedez, Benji e Fede, Renga, Annalisa, J-Ax, Shade, Nina Zilli, Fiorello, Luca Carboni e Rovazzi sono alcuni degli artisti che Danti coinvolge nelle sue produzioni e con i quali firma brani che sono diventati delle hit.

Sin dal grande successo del 2016 con Andiamo a comandare (scritto proprio insieme a Danti), Fabio Rovazzi ha collezionato 15 dischi di platino. E si è distinto per la sua grande creatività in più ambiti, per lo sguardo tagliente sulla vita di tutti i giorni e per l’ironia che lo ha portato a conquistare il cuore non solo di tantissimi fan. Ma anche di amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Rovazzi ha collezionato in poco tempo cifre da capogiro sui social. 1.500.000 di follower su Instagram, 1.600.000 di follower su YouTube, 500.000.000 di views su YouTube. In questi ultimi mesi, sul suo canale Twitch, il poliedrico artista è stato protagonista di una serie di appuntamenti esclusivi con interviste a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.