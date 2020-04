Call of Duty: Modern Warfare 2 – Campaign Remastered, la videoreview!

Giornalista, scrittore e Social Media Editor, è una delle firme storiche di Multiplayer.it. Ma in venti anni di attività ha anche diretto il settimanale Il Ponte e scritto per diversi siti, quotidiani e periodici di videogiochi, cinema, società, viaggi e politica. Tra questi Microsoft Italia Tecnologia, Game Arena, PlayStation Magazine, Kijiji, Movieplayer.it, ANSA, Sportitalia, TuttoJuve e Il Fatto Quotidiano. Fa parte dell'International Federation of Journalists, del gruppo Gaming Media Professionals e di Giornalisti Senza Frontiere, con i quali è spesso impegnato in missioni di lavoro all'estero.