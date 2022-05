Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Lock me in di Circus Mircus (Georgia)

Circus Mircus rappresenta la Georgia all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano che è intitolato Lock me in.

Ecco il video, il testo e la traduzione del brano che è presentato durante la seconda semifinale, trasmessa giovedì 12 maggio su Rai 1.

Video Lock me in di Circus Mircus

Testo Lock me in di Circus Mircus

Show me what you’ve got

On the count of …

From the ground up now

Here we come as we are not

Mama said not to show what you are

Step it up now

Get it done now

Ah hey

What you’ve got

Shoot it to the stars

To the top now

Across the moon and down

We are here till we blow up

Trying hard will not get you really far

Mix it up now

It’s alright POW

Circus Mircus

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Now

Right now

Right now

Right now

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Now

Right now

Right now

Right now

Take me to the spacecraft

Take me to dance club

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Make it do it break it

I never could take it

Make it do it break it

I never could take it

Make it do it break it

I never could take it

Make it do it break it

I never could take it

Now

Right now

Right now

Right now

Make it do it break it

I never could take it

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Lock me up

Lock me down

Lock me in

Lock me out

Lock me sideways

Circus Mircus

Traduzione Lock me in di Circus Mircus

Mostrami quello che hai

Sul conto di…

Da zero adesso

Eccoci come non siamo

La mamma ha detto di non mostrare quello che sei

Aumenta ora

Fallo ora

Ah ehi

Quello che hai

Spara alle stelle

In cima adesso

Attraverso la luna e giù

Siamo qui finché non esplodiamo

Provare duramente non ti porterà molto lontano

Mescolalo ora

Va tutto bene POW

Circus Mircus

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Portami sulla navicella spaziale

Portami in discoteca

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Fallo farlo rompilo

Non potrei mai prenderlo

Fallo farlo rompilo

Non potrei mai prenderlo

Fallo farlo rompilo

Non potrei mai prenderlo

Fallo farlo rompilo

Non potrei mai prenderlo

Adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Proprio adesso

Fallo farlo rompilo

Non potrei mai prenderlo

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Rinchiudimi

Bloccami di lato

Circus Mircus