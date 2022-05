Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Ela di Andromache (Cipro)

La cantautrice greco-tedesca Andromache rappresenta l’isola di Cipro all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano che è intitolato Ela.

Ecco il video, il testo e la traduzione del brano che è presentato durante la seconda semifinale, trasmessa giovedì 12 maggio su Rai 1.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Video Ela di Andromache

Testo Ela di Andromache

Melodies

Ringing through my head

When you lay eyes on me

The rush is from above

It feels so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head,

All in my, in my lucid dreams

Take my pain away

Ela Ela, Ela Ela

CHORUS:

Stin angalia mou, zise alli mia mera

Stin angalia mou, pame mazi pi opera

Sta oneira mou, vale ftera kai peta

You could be my only one

Na na na na ni Aman

POST CHORUS:

Aa aa Ela Ela Ela

Aa aa Ela Ela Ela

VERSE 2:

Chemistry

Moving to the beat in perfect harmony

I’ll show you what it’s like beyond your fantasy

My remedy

Traduzione Ela di Andromache

Melodie

Risuonano nella mia testa

Quando posi gli occhi su di me

La corsa viene dall’alto

Sembra così paradisiaco

Vieni a caricarmi come l’elettricità

Il mio rimedio

Tutto nella mia, nella mia testa,

Tutto nei miei, nei miei sogni lucidi

Porta via il mio dolore

Ela Ela, Ela Ela

CORO:

Tra le mie braccia, vivi un altro giorno

Tra le mie braccia, andiamo insieme all’opera

Nei miei sogni, metti le ali e vola

Potresti essere il mio unico

Na na na na ni Aman

POST CORO:

Aa aa Ela Ela Ela

Aa aa Ela Ela Ela

VERSO 2:

Chimica

Muoversi a ritmo in perfetta armonia

Ti mostrerò com’è oltre la tua fantasia

Il mio rimedio