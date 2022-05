Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Fade to black di Nadir Rustamli (Azerbaigian)

Nadir Rustamli rappresenta l’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano che è intitolato Fade to black.

Ecco il video, il testo e la traduzione del brano che è presentato durante la seconda semifinale, trasmessa giovedì 12 maggio su Rai 1.

Video Fade to black di Nadir Rüstəmli

Testo Fade to black di Nadir Rüstəmli

Stay

The story barely started

Can’t you stay?

Do you really want no part of this?

Oh, so sweet reverie

[Pre-Chorus]

You back off slowly through the door

You always go and blame the weather, the weather

[Chorus]

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

[Post-Chorus]

And I’m numb, numb

Numb, numb

[Verse 2]

Wait

I need some time to fix this

Can’t you wait?

We can’t afford to miss this

[Pre-Chorus]

You back off slowly through the door

You always go and blame the weather, the weather

[Chorus]

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

[Post-Chorus]

And I’m numb, numb

Numb, numb

[Bridge]

We’re living in a memory

The present is the price I pay

Fade to black

We fade to black

We’re living in a memory

The present is the price I pay

(Fade to black)

(We fade to black)

(We’re living in a memory)

(The present is the price I pay)

[Outro]

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

Traduzione Fade to black di Nadir Rüstəmli

Resta

La storia è appena iniziata

Non puoi restare?

Davvero non vuoi far parte di questo?

Oh, così dolce fantasticheria

[Pre-ritornello]

Indietreggi lentamente attraverso la porta

Vai sempre a dare la colpa al tempo, al tempo

[Coro]

Fa così male

Quando l’amore va male

Fino alla fine

Diventiamo neri

[Post-ritornello]

E io sono insensibile, insensibile

Insensibile, insensibile

[Verso 2]

Attesa

Ho bisogno di un po’ di tempo per risolvere questo problema

Non puoi aspettare?

Non possiamo permetterci di perdere questo

[Pre-ritornello]

Indietreggi lentamente attraverso la porta

Vai sempre a dare la colpa al tempo, al tempo

[Coro]

Fa così male

Quando l’amore va male

Fino alla fine

Diventiamo neri

[Post-ritornello]

E io sono insensibile, insensibile

Insensibile, insensibile

[Ponte]

Stiamo vivendo in un ricordo

Il presente è il prezzo che pago

Dissolvenza al nero

Diventiamo neri

Stiamo vivendo in un ricordo

Il presente è il prezzo che pago

(Dissolvenza in nero)

(Svaniamo in nero)

(Viviamo in un ricordo)

(Il presente è il prezzo che pago)

[Outro]

Fa così male

Quando l’amore va male

Fino alla fine

Diventiamo neri