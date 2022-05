Eurovision 2022: video, testo e traduzione di De diepte di S10

De diepte è il brano con cui la cantautrice e rapper olandese S10 gareggia per i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2022 che si tiene il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Video di De diepte di S10

Testo De diepte di S10

[Verse 1]

Ken je het gevoel dat

Dat je droom niet uitkomt?

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft?

Want het regent alle dagen

En ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen?

Dat zou altijd zo zijn

[Pre-Chorus]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

[Chorus]

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

[Verse 2]

Ik schuil onder de tafel

En ik hoop dat jij me vindt

Ik wacht al heel de avond

Oh, ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op m’n tanden

En ik weet dat jij dat ook doet

Maar God, wat moet ik anders?

Wanneer is het genoeg? (Genoeg)

[Pre-Chorus]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

[Chorus]

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

[Bridge]

Nee, nee, nee, nee

Jou niet laten gaan

[Pre-Chorus]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Traduzione De diepte di S10

[Verso 1]

Conosci la sensazione che

Che il tuo sogno non si avveri?

Ti preoccupi mai che sarà sempre così?

Perché piove tutti i giorni

E non vedo una mano davanti ai miei occhi

Io e te, giusto?

Sarebbe sempre così

[Precoro]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

[Coro]

Ooh-ooh, aah-aah

Qui nel profondo sento il tuo nome più e più volte

Ooh-ooh, aah-aah

Oh mio amore, cosa devo fare adesso?

Sono profonda e non voglio lasciarti andare

[Verso 2]

Mi nascondo sotto il tavolo

E spero che tu mi trovi

Ho aspettato tutta la notte

Oh, sembro una bambina

Mi sto mordendo i denti di nuovo

E so che lo fai anche tu

Ma Dio, cos’altro dovrei fare?

Quando è abbastanza? (Basta)

[Precoro]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

[Coro]

Ooh-ooh, aah-aah

Qui nel profondo sento il tuo nome più e più volte

Ooh-ooh, aah-aah

Oh mio amore, cosa devo fare adesso?

Sono profonda e non voglio lasciarti andare

[Ponte]

No no no no

non ti lascio andare

[Precoro]

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da