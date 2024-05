Eurovision 2024: video e testo di Veronika di Raiven (Slovenia)

Veronika è la canzone con cui la cantautrice, mezzosoprano e arpista slovena Raiven rappresenta la Slovenia all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il video ufficiale del brano

Testo Veronika di Raiven

Skrila sem se v reko,

in odšla v tiho noč

Z glasnimi koraki,

nemi klici na pomoč

Zdaj, ko sem le voda,

v valovih iščem mir

Utopim se v sebi,

se svetlobi prepustim

Najdi me, rani me, brani me

Koga loviš, ko me zapustiš?

Dvigni me, pusti me, ljubi me

Kdo te lovi, ko se me bojiš?

Koga se bojiš,

ko svoje želje zatajiš?

Gledaš me v oči,

podoba tebe v njih žari

Ogledalo sem brez robov

Le odsev tvojih sem strahov

Najdi me, rani me, brani me

Koga loviš, ko me zapustiš?

Dvigni me, pusti me, ljubi me

Kdo te lovi, ko se me bojiš?

Jaz sem

Ti si

Veronika

Tvojo resnico le ona ve

Traduzione Veronika di Raiven

Mi sono nascosta nel fiume,

e se ne andò in una notte tranquilla

Con passi rumorosi,

grida silenziose di aiuto

Ora, chi sono io se non acqua,

Cerco la pace tra le onde

Annego in me stessa,

Mi arrendo alla luce

Trovami, feriscimi, difendimi

Chi stai inseguendo, chi mi stai abbandonando?

Prendimi in braccio, lasciami andare, baciami

Chi ti sta dando la caccia, chi hai paura di me?

di chi hai paura

A chi nascondi i tuoi desideri?

Mi guardi negli occhi,

in loro risplende la tua immagine.

Ho visto uno specchio senza schiavi

Ecco tutte le tue paure

Trovami, feriscimi, difendimi

Chi stai inseguendo, chi mi stai abbandonando?

Prendimi in braccio, lasciami andare, baciami

Chi ti sta dando la caccia, chi hai paura di me?

Sono qui

Sei

Veronica

Lei conosce la tua verità

Cosa ne pensate della canzone della Slovenia ad Eurovision 2024?