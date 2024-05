Eurovision 2024: video e testo di In The Middle di Natalia Barbu (Moldavia)

In The Middle è il titolo della canzone con cui la cantautrice moldava Natalia Barbu rappresenta la Moldavia all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il video ufficiale del brano

Testo In The Middle di Natalia Barbu

Listen your voice inside your heart

Right in the middle

Open your mind just like a door

Right in the middle

Raise your wings, don’t be afraid of fallin’ down

All around, the world is changing overnight

I want you to be happy all of your life

My beautiful angel, a work of art

You live for sunshine, spread it around

I know your heart is filled with love

I feel your love inside my heart

Right in the middle

Open your eyes, it’s like a door

Right in the middle

Raise your wings, don’t be afraid of falling down

All around, the world is changing overnight

I want you to be happy all of your life

My beautiful angel, a work of art

You live for sunshine, spread it around

I know your heart is filled with love

Traduzione In The Middle di Natalia Barbu

Ascolta la tua voce nel tuo cuore

Proprio nel mezzo

Apri la tua mente proprio come una porta

Proprio nel mezzo

Alza le ali, non aver paura di cadere

Tutto intorno, il mondo sta cambiando da un giorno all’altro

Voglio che tu sia felice per tutta la vita

Il mio bellissimo angelo, un’opera d’arte

Vivi per il sole, diffondilo ovunque

So che il tuo cuore è pieno d’amore

Sento il tuo amore nel mio cuore

Proprio nel mezzo

Apri gli occhi, è come una porta

Proprio nel mezzo

Alza le ali, non aver paura di cadere

Tutto intorno, il mondo sta cambiando da un giorno all’altro

Voglio che tu sia felice per tutta la vita

Il mio bellissimo angelo, un’opera d’arte

Vivi per il sole, diffondilo ovunque

So che il tuo cuore è pieno d’amore

Cosa ne pensate della canzone della Moldavia ad Eurovision 2024?