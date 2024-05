Netflix ha annunciato le date d’uscita della quarta stagione di Emily in Paris. Emily in Paris 4 sarà disponibile in due parti: i primi 5 episodi dal 15 agosto 2024, gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024. Ecco tutto quello che dovete sapere su Emily in Paris 4.

Emily in Paris 4: ecco le date d’uscita ed il video del cast

Netflix ha annunciato che proseguirà a rilasciare le sue serie di punta divise in più di una parte. Dite addio al rilascio di una serie intera in solo giorno l’era del binge watching è finita. Emily in Paris 4 approderà sul catalogo della piattaforma streaming dalla grande N divisa in due parti: i primi 5 episodi dal 15 agosto 2024, gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024.

A dare l’annuncio è stato il cast con questo video:

La sinossi di Emily in Paris 4

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Ecco il cast della nuova stagione: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat(Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie).

Attualmente le riprese della nuova stagione di Emily in Paris si stanno svolgendo a Roma e termineranno il 15 maggio.

